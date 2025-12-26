У партнерів є достатньо сил, щоб домовитися з росією і дати безпеку для проведення виборів – Зеленський

За словами президента, активізація питання щодо проведення виборів була з американської сторони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для проведення виборів президента та референдуму необхідні законодавчі можливості і безпека.

Про це Зеленський повідомив, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, активізація питання щодо проведення виборів була з американської сторони. Як із виборами, так і з референдумом, основне, що потрібно обговорити в такому випадку — це безпека.

Зеленський переконаний, що у партнерів "є достатньо сил, щоб змусити чи домовитись з росією", щоб дати належну безпеку під час виборів або референдуму.