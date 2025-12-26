Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У партнерів є достатньо сил, щоб домовитися з росією і дати безпеку для проведення виборів – Зеленський

26 грудня 2025, 15:55
У партнерів є достатньо сил, щоб домовитися з росією і дати безпеку для проведення виборів – Зеленський
За словами президента, активізація питання щодо проведення виборів була з американської сторони.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для проведення виборів президента та референдуму необхідні законодавчі можливості і безпека.
 
Про це Зеленський повідомив, відповідаючи на питання журналістів.
 
За його словами, активізація питання щодо проведення виборів була з американської сторони. Як із виборами, так і з референдумом, основне, що потрібно обговорити в такому випадку — це безпека.
 
Зеленський переконаний, що у партнерів "є достатньо сил, щоб змусити чи домовитись з росією", щоб дати належну безпеку під час виборів або референдуму.
 
Він також зазначив, що у 20-пунктному плані є питання щодо референдуму.
 
"Є сенситивні питання, на які відповідь одноосібно не може дати та чи інша людина, навіть президент. Є деякі питання, на які може дати відповідь лише народ України", — заявив Зеленський.
 
Також президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом планують обговорити, зокрема, гарантії безпеки для України й територіальні питання. Президент зазначив, що українська й американські команди «дуже непогано попрацювали» та підготували перші драфти кількох документів.
 
З Дональдом Трампом вони мають зустрітись у неділю, 28 грудня, у Флориді. За словами Зеленського, "«є деякі питання, які можемо обговорити тільки ми на рівні лідерів".
 
"Ми будемо обговорювати саме ці документи, як я сказав, гарантії безпеки. Там кілька документів у цьому блоці й бажано знайти можливість обговорити всі. Далі економічна угода — там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод і тут треба обговорити напрямок", — розповів президент.
 
Зеленський також зауважив, що під час цієї зустрічі порушуватимуть "усі питання, щодо яких у нас є розбіжності", зокрема й територіальні питання.

 

