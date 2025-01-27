У ПАРЄ закликали путіна і лукашенка не маніпулювати темою "боротьби з нацизмом"

росія систематично використовує риторику боротьби з "нацизмом" як інструмент пропаганди для виправдання своїх агресивних дій проти інших країн

У білорусі та росії повинні припинити використовувати антинацистські наративи для виправдання своїх геополітичних амбіцій.

Про це заявив делегат від Литви Еммануеліс Зінгеріс на відкритті зимової сесії Парламентської сесії Ради Європи (ПАРЄ), передає кореспондент РБК-Україна зі Страсбурга.

"Неймовірно, коли диктаторські режими використовують антинацистські наративи і фактично компрометують їх. Як представник сім'ї, яка постраждала від Голокосту, я звертаюся до путіна і лукашенка не використовувати фейкові антинацистські гасла. Ми, сім'ї, які постраждали від Голокосту, не дозволяємо їм маніпулювати долею тих, хто був в Освенцимі та Бухенвальді, для своїх політичних, імперіалістичних цілей", - заявив Зінгеріс у промові, присвяченій річниці Голокосту.