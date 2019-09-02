У Парижі – перші сутички на акції "жовтих жилетів", одному з мітингарів відірвало руку

Постраждалий – фотограф "жовтих жилетів", який хотів відкинути гранату, що прилетіла в групу мітингарів

Перші сутички сталися між учасниками протестів жовтих жилетів у Парижі і правоохоронцями, один з демонстрантів в ході протистояння втратив руку.

За даними медиків, чоловік втратив руку у протистоянні під будівлею Національної асамблеї Франції (нижньої палати парламенту). Як стверджують очевидці, причиною важкої травми стала граната, яку правоохоронці кинули в натовп, намагаючись відтіснити протестувальників, які штурмували огорожу парламенту, повідомляє Le Figaro.

Відомо, що постраждалий – фотограф "жовтих жилетів", який хотів відкинути гранату, що прилетіла в групу мітингарів, однак вона розірвалася в руці чоловіка.

Префектура поліції Парижа підтвердила, що під час сутичок важке поранення у руку отримав один з демонстрантів. Він зараз у лікарні.

У Франції в суботу триває 13-та хвиля мобілізації "жовтих жилетів". Перші сутички у Парижі були зафіксовані о 12.30 за місцевим часом. Поліція намагалася розігнати демонстрантів сльозогінним газом.

19 січня відзначається 10-м поспіль вихідним протестів, які почалися через податки на паливо, але стали більш широким виступом проти економічних проблем.

Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада. На акції вийшли водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також підвищення цін на електрику та газ, протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента.

У відповідь на протести президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Також, у Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.