У Парижі фермери заблокували вулиці на знак протесту проти торговельної угоди з країнами Південної Америки
08 січня 2026, 14:33
фото: Reuters
Фермери вважають, що запланована угода про вільну торгівлю з країнами Південної Америки заповнить ринок ЄС дешевими продуктами харчування.
Французькі фермери ще до світанку 8 січня перекрили дороги на в’їздах до Парижа та біля кількох міських пам’яток, протестуючи проти масштабної торговельної угоди, яку Європейський Союз сподівається найближчим часом підписати з південноамериканськими країнами, а також через інші внутрішні проблеми.
Про це передає Reuters.
Фермери з великої профспілки Coordination Rurale закликали до акцій у Парижі, побоюючись, що запланована угода про вільну торгівлю з блоком Меркосур (економічний союз країн Південної Америки) заповнить ринок ЄС дешевими продуктами харчування, а також через невдоволення діями уряду щодо спалаху хвороби великої рогатої худоби.
Фермери прорвали поліцейські кордони, заїхали до міста, проїхали Єлисейськими полями та ще до світанку заблокували рух навколо Тріумфальної арки; поліція при цьому їх оточила. Десятки тракторів перекрили автомагістралі, що ведуть до столиці, напередодні ранкової години пік, зокрема трасу A13 з західних передмість і Нормандії, спричинивши затори загальною довжиною близько 150 км, повідомив міністр транспорту.
Пізніше до них біля Ейфелевої вежі у мирній демонстрації приєдналися фермери з профспілок FNSEA та "Молоді фермери". Видання зазначає, що протест ще більше посилює тиск на президента Емманюеля Макрона та його уряд напередодні голосування країн ЄС щодо торговельної угоди. Не маючи більшості в парламенті, будь-яка помилка в політиці Макрона може призвести до небезпечного вотуму недовіри.
Голосування щодо угоди з блоком Меркосур очікується в п’ятницю.
Меркосур – повна назва "Mercado Común del Sur" ("Спільний ринок Півдня") – це економічний та політичний союз країн Південної Америки, створений у 1991 році для вільного руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили. Його основними членами є Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай і Болівія, а також асоційовані члени, такі як Чилі, Перу, Колумбія, Еквадор та Суринам.