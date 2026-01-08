У Парижі фермери заблокували вулиці на знак протесту проти торговельної угоди з країнами Південної Америки

Фермери вважають, що запланована угода про вільну торгівлю з країнами Південної Америки заповнить ринок ЄС дешевими продуктами харчування.

Французькі фермери ще до світанку 8 січня перекрили дороги на в’їздах до Парижа та біля кількох міських пам’яток, протестуючи проти масштабної торговельної угоди, яку Європейський Союз сподівається найближчим часом підписати з південноамериканськими країнами, а також через інші внутрішні проблеми.

Фермери з великої профспілки Coordination Rurale закликали до акцій у Парижі, побоюючись, що запланована угода про вільну торгівлю з блоком Меркосур (економічний союз країн Південної Америки) заповнить ринок ЄС дешевими продуктами харчування, а також через невдоволення діями уряду щодо спалаху хвороби великої рогатої худоби.