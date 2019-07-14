У Парижі під час святкувань Дня взяття Бастилії сталися сутички, затримано 175 людей

Більшість правопорушень пов'язані з "організацією неоголошених демонстрацій", "актами насильства щодо осіб, які охороняють громадський порядок" і "посяганням на громадське майно" чи "незаконним носінням зброї"

У французькій столиці Парижі в день урочистого параду з нагоди Дня взяття Бастилії сталися сутички поліції із протестувальника, внаслідок чого правоохоронці затримали 175 людей.

Згідно з інформацією поліції, більшість правопорушень пов'язані з "організацією неоголошених демонстрацій", "актами насильства щодо осіб, які охороняють громадський порядок" і "посяганням на громадське майно" чи "незаконним носінням зброї", повідомляє BFMTV.

Повідомляється, що після параду на Єлисейських полях окремі групи мітингувальників намагалися звести барикади, підпалили смітники і вступили у сутички з поліцією.

Своєю чергою правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Раніше представники протестного руху, відомого як "жовті жилети" освистали президента Франції Еммануеля Макрона під час урочистостей у Парижі до Дня взяття Бастилії.

У Парижі влаштували військовий парад до Дня взяття Бастилії. Національне свято відзначають у Франції 14 липня - в цей день у 1789 році під час Великої французької революції взяли штурмом фортецю-тюрму Бастилію.

Протести "жовтих жилетів" почались у листопаді 2018-го. Люди вийшли на масові акції проти підвищення цін на паливо, а також проти загального падіння рівня життя. Протестувальники були невдоволені політикою Еммануеля Макрона, якого називали "президентом для багатих".

У перших сутичках між протестувальниками та поліцією постраждали 409 людей, 14 з потерпілих були у важкому стані. Десятеро людей загинули через протести.

4 грудня уряд Франції офіційно оголосив, що у країні на півроку призупинять рішення про підвищення цін на пальне після масових протестів. Це було вимогою протестувальників. А 10 грудня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв збільшити мінімальні заробітні плати та податкові пільги. Однак, 5 січня у Франції відновилися акції "жовтих жилетів". Планувалося, що протести будуть мирними, однак між правоохоронцями та протестувальниками стались сутички. Акції продовжуються і дотепер.

Нагадаємо, що у березні 2019 року поліція затримала понад 100 "жовтих жилетів" у Парижі. Під час безладів у столиці Франції в одному з банків сталася пожежа.