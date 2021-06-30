CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Парижі мерія погрожує сервісам прокату електросамокатів не продовжувати контракти, якщо вони не погодяться встановити фіксоване обмеження швидкості на самокатах та не посилять контроль за паркуванням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Парижі погрожують заборонити прокатні самокати, якщо ті не встановлять ліміти швидкості
Або у нас суттєво покращиться ситуація і самокати перестануть створювати проблеми і додаткову небезпеку, передусім для пішоходів, або ми вдамося до їхньої повної заборони
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Le Figaro.
Причиною для рішучих заяв стала смерть дівчини, яку в середині червня збив самокатник у пішохідній зоні на набережній біля Сени. І до цього на самокати часто нарікали через те, що вони лякають пішоходів або валяються посеред вулиці.
"Або у нас суттєво покращиться ситуація і самокати перестануть створювати проблеми і додаткову небезпеку, передусім для пішоходів, або ми вдамося до їхньої повної заборони", - заявив помічник мера Парижу Анн Ідальго Давід Беяр, що відповідає за транспортну сферу.
Він апелював до того, що деякі великі міста світу заборонили пересування вулицями на засобах мікромобільності з міркувань безпеки.
Сервіси прокату Lime, Dott і Tier отримали право працювати у столиці в липні 2020 року, їхній контракт спливає у 2022 році. У кожного оператора - близько 5000 самокатів.
Раніше у Стокгольмі пригрозили штрафами проти операторів сервісів прокату за кожен кинутий посеред вулиці електросамокат, тому що недбале ставлення їхніх клієнтів перетворилося на системну проблему.
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30 06 2021 10:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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