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У Парижі ресторанам виписали 300 протоколів за підпільну роботу під час локдауну

Ресторани не мають права приймати гостей з 30 жовтня 2020 року
У Парижі за п'ять місяців жорсткого карантину склали 300 протоколів щодо ресторанів, яких впіймали на підпільному прийомі відвідувачів.
У Парижі ресторанам виписали 300 протоколів за підпільну роботу під час локдауну Фото: italia-ru.com

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомили у французькому МВС.

Ресторани не мають права приймати гостей з 30 жовтня 2020 року. Відтоді було здійснено 7345 перевірок, за результатами яких склали 300 протоколів про порушення. При цьому не уточнюється, чи йдеться про 300 різних закладів. 

У відомстві заявили, що перевірки відбуваються однаково на всій території країни. "Немає такого, що є еліта, яка може далі бенкетувати, і решта людей, яких перевіряють. Правила діють для всіх", - заявив міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен в ефірі Europe 1. 

Представник профспілки поліцейських (Alliance Police Nationale) сказав, що на національному рівні з середини грудня здійснили понад 5,5 мільйонів перевірок, за підсумками яких склали майже півмільйона протоколів щодо "багатьох сотень" ресторанів. 

Питання про підпільну роботу закладів актуалізувалося на тлі репортажу про те, що низка ресторанів нібито систематично порушують заборону приймати гостей і що їхніми клієнтами у тому числі є декілька міністрів. 

У неділю прокурор Республіки заявив, що за цими повідомленнями почали розслідування з метою з’ясувати, чи справді організовувалися вечірки у "закритих" ресторанах та хто були їхніми організаторами й учасниками. 

За чинними правилами, за підпільну роботу рестораторам загрожує штраф у розмірі 500 євро та разова втрата виплати з фонду "коронавірусної" підтримки для бізнесу. Гостям за відвідини "закритого" ресторану загрожує штраф у розмірі 135 євро.

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06 04 2021 17:42
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