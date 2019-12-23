У Пекіні представили одяг з рослин, які живляться виділеннями людини й виробляють їжу
Про це пише FastCompany, повідомляє "Громадське".
Свій проєкт Posthuman Habitats вчена презентувала на виставці Human (Un)Limited в Пекіні. На ній розробники пропонували ідеї щодо виживання людей в умовах занепаду сільського господарства через зміни клімату.
За задумом Габріелян, такий жилет з рослин буде не тільки захищати людину від впливу зовнішнього середовища, а й переробляти її відходи та виробляти їжу. Зроблений цей жилет з тканини, яка утримує вологу. У неї вкладають зерна.
Зараз такий одяг може дати понад 9 кг врожаю за кілька тижнів. Під час досліджень вдалось виростити 40 видів овочів, грибів, ягід та трав. Також висаджували зернові мікрокультури.
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