У Пекіні розпочинаються зимові Олімпійські ігри-2022

У столиці Китаю Пекіні в п'ятницю, 4 лютого, запалає вогонь XXIV зимової Олімпіади.

Урочиста церемонія відкриття Ігор-2022 на національному стадіоні «Пташине гніздо» розпочнеться о 14.00 за київським часом, передає Укрінформ.

До 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

Зазначимо, що за часів незалежності Україна здобула на зимових Олімпіадах 8 нагород:

3 «золота»:

Ліллегаммер-1994 - Оксана Баюл - фігурне катання, одиночний розряд;

Сочі-2014 - Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна - біатлон, естафета;

Пхьончхан-2018 - Олександр Абраменко - фристайл, лижна акробатика.

2 «срібла»:

Нагано-1998 - Олена Петрова - біатлон, індивідуальна гонка;

Сочі-2014 - Віта Семеренко - біатлон, спринт.

3 «бронзи»:

Ліллегаммер-1994 - Валентина Цербе-Несіна - біатлон, спринт;

Турин-2006 - Лілія Єфремова, біатлон, спринт; Олена Грушина / Руслан Гончаров - фігурне катання, танці на льоду.

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