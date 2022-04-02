СПОРТ НОВИНИУ столиці Китаю Пекіні в п'ятницю, 4 лютого, запалає вогонь XXIV зимової Олімпіади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пекіні розпочинаються зимові Олімпійські ігри-2022
Фото: з вільного доступу
Урочиста церемонія відкриття Ігор-2022 на національному стадіоні «Пташине гніздо» розпочнеться о 14.00 за київським часом, передає Укрінформ.
До 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.
Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.
Зазначимо, що за часів незалежності Україна здобула на зимових Олімпіадах 8 нагород:
3 «золота»:
Ліллегаммер-1994 - Оксана Баюл - фігурне катання, одиночний розряд;
Сочі-2014 - Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна - біатлон, естафета;
Пхьончхан-2018 - Олександр Абраменко - фристайл, лижна акробатика.
2 «срібла»:
Нагано-1998 - Олена Петрова - біатлон, індивідуальна гонка;
Сочі-2014 - Віта Семеренко - біатлон, спринт.
3 «бронзи»:
Ліллегаммер-1994 - Валентина Цербе-Несіна - біатлон, спринт;
Турин-2006 - Лілія Єфремова, біатлон, спринт; Олена Грушина / Руслан Гончаров - фігурне катання, танці на льоду.
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