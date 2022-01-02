У Пекіні зафіксували найчистіше за дев'ять років повітря

У ніч проти понеділка середня концентрація PM2,5 - дрібних небезпечних частинок у повітрі - становила 5 мікрограмів на кубічний метр

Місячний Новий рік цього разу в Пекіні святкували без феєрверків, така заборона напередодні зимових Олімпійських ігор допомогла зафіксувати в китайській столиці найчистіше повітря вперше за дев'ять років відстеження.

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, ці дані у вівторок повідомило Пекінське муніципальне бюро екології та навколишнього середовища.

У ніч проти понеділка середня концентрація PM2,5 - дрібних небезпечних частинок у повітрі - становила 5 мікрограмів на кубічний метр у Пекіні. Для порівняння, напередодні Місячного Нового 2021 року було зафіксовано 289 мікрограмів таких частинок.

Традиційно китайці святкують Місячний Новий рік, запалюючи петарди - щоб позбутися невдачі. Але цього року Пекін запровадив повну заборону на феєрверки, які раніше були заборонені лише у центрі міста.

Міста на півночі Китаю, зокрема Чжанцзякоу - місто, де відбуваються зимові Олімпійські ігри, також ввели обмеження на продаж і запуск феєрверків.

Місцева влада не встановила прямого зв'язку між забороною феєрверків та зимовими Олімпійськими іграми, але представники природоохоронної служби попередили, що через погодні умови буде складніше підтримувати чистоту повітря під час Ігор, які пройдуть з 4 по 20 лютого.

Уряд пообіцяв провести "зелені" Ігри: влада закрила підприємства, що забруднюють навколишнє середовище, і збільшили споживання екологічно чистої енергії, щоб поліпшити умови в районі Пекін-Тяньцзінь-Хебей.

Нагадаємо, що в Ісландії відкрили найбільший у світі завод з вилучення вуглекислого газу з атмосфери. Завод побудували швейцарська компанія Climeworks AG, яка спеціалізується на відкачуванні вуглекислого газу безпосередньо з повітря, та ісландська компанія зі зберігання вуглецю Carbfix.