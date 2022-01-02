У Пекіні зафіксували найчистіше за дев'ять років повітря
Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, ці дані у вівторок повідомило Пекінське муніципальне бюро екології та навколишнього середовища.
У ніч проти понеділка середня концентрація PM2,5 - дрібних небезпечних частинок у повітрі - становила 5 мікрограмів на кубічний метр у Пекіні. Для порівняння, напередодні Місячного Нового 2021 року було зафіксовано 289 мікрограмів таких частинок.
Традиційно китайці святкують Місячний Новий рік, запалюючи петарди - щоб позбутися невдачі. Але цього року Пекін запровадив повну заборону на феєрверки, які раніше були заборонені лише у центрі міста.
Міста на півночі Китаю, зокрема Чжанцзякоу - місто, де відбуваються зимові Олімпійські ігри, також ввели обмеження на продаж і запуск феєрверків.
Місцева влада не встановила прямого зв'язку між забороною феєрверків та зимовими Олімпійськими іграми, але представники природоохоронної служби попередили, що через погодні умови буде складніше підтримувати чистоту повітря під час Ігор, які пройдуть з 4 по 20 лютого.
Уряд пообіцяв провести "зелені" Ігри: влада закрила підприємства, що забруднюють навколишнє середовище, і збільшили споживання екологічно чистої енергії, щоб поліпшити умови в районі Пекін-Тяньцзінь-Хебей.
Нагадаємо, що в Ісландії відкрили найбільший у світі завод з вилучення вуглекислого газу з атмосфери. Завод побудували швейцарська компанія Climeworks AG, яка спеціалізується на відкачуванні вуглекислого газу безпосередньо з повітря, та ісландська компанія зі зберігання вуглецю Carbfix.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Великий сніг у Стамбулі: чиновникам дали відпустки, студентів відправили на канікули - фото, відео
- ВІДЕО Виверження вулкана в Тихому океані: хвилі від цунамі дісталися Антарктиди
- ВІДЕО Топ-10 YouTube-блогерів у 2021 році заробили $300 млн. Хто став найвисокооплачуванішим ютубером?
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"