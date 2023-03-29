У Пентагоні допускають передачу Україні винищувачів, але не зараз

Якщо рішення про передання F-16 буде ухвалено, то для цього знадобиться близько 18 місяців.

Глава Пентагону Ллойд Остін допустив передання Україні винищувачів F-16, проте не на цьому етапі війни.



Про це він повідомив під час слухань у Сенаті, цитує його "Укрінформ".

За його словами, якщо рішення про передання F-16 буде ухвалено, то для цього знадобиться близько 18 місяців.



Він зазначив, що це не допоможе Збройним Силам України у нинішній фазі війни.

"Чи можуть українці отримати такі можливості колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так. Це можуть бути винищувачі F-16 або інші літаки IV покоління", — сказав міністр.

Остін заявив, що зараз Україна найбільше потребує засобів протиповітряної оборони, а також далекобійних засобів ураження та бронетехніки — глава Пентагону вважає, що постачання подібних озброєнь і навчання ЗСУ здатні змінити ситуацію на полі бою найближчим часом.