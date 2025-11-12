У Пентагоні обговорювали скорочення контингенту США в Балтії — конгресмен

За його словами, Конгрес рішуче виступив проти таких планів і наполягає на збереженні підтримки союзників у регіоні.

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон заявив, що в Пентагоні обговорювали можливість скорочення американського контингенту та фінансування у країнах Балтії.

Про це він розповів в інтерв’ю литовському виданню Delfi.

За словами конгресмена, такі ідеї з’явилися приблизно місяць тому серед окремих співробітників американського оборонного відомства.

"Так, приблизно місяць тому деякі працівники Пентагону заявили, що хочуть скоротити присутність і фінансування країн Балтії. Конгрес категорично відкинув цю ініціативу", - наголосив Бейкон.

Водночас він зазначив, що не впевнений, чи ці плани залишаються актуальними, адже офіційних коментарів від Пентагону наразі немає.

"Поки що Пентагон зберігає мовчання. Але в Конгресі існує потужна рішучість зберегти американську присутність і фінансову підтримку для навчання та оборонної співпраці з країнами Балтії", - пояснив політик.

Бейкон підкреслив, що саме Балтія може стати потенційною ціллю російської агресії, тому присутність американських військ у регіоні є критично важливою для стримування Кремля.

"Якщо росія захоче кинути виклик рішучості НАТО, то зробить це саме в країнах Балтії. Тому ми маємо залишатися там за умови, що цього прагнуть уряди трьох держав. Наша присутність це потужний стримувальний фактор", - наголосив конгресмен.