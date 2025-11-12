Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Пентагоні обговорювали скорочення контингенту США в Балтії — конгресмен

12 листопада 2025, 15:33
У Пентагоні обговорювали скорочення контингенту США в Балтії — конгресмен
Фото: afp.com
За його словами, Конгрес рішуче виступив проти таких планів і наполягає на збереженні підтримки союзників у регіоні.

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон заявив, що в Пентагоні обговорювали можливість скорочення американського контингенту та фінансування у країнах Балтії.

Про це він розповів в інтерв’ю литовському виданню Delfi.

За словами конгресмена, такі ідеї з’явилися приблизно місяць тому серед окремих співробітників американського оборонного відомства.

"Так, приблизно місяць тому деякі працівники Пентагону заявили, що хочуть скоротити присутність і фінансування країн Балтії. Конгрес категорично відкинув цю ініціативу", - наголосив Бейкон.

Водночас він зазначив, що не впевнений, чи ці плани залишаються актуальними, адже офіційних коментарів від Пентагону наразі немає.

"Поки що Пентагон зберігає мовчання. Але в Конгресі існує потужна рішучість зберегти американську присутність і фінансову підтримку для навчання та оборонної співпраці з країнами Балтії", - пояснив політик.

Бейкон підкреслив, що саме Балтія може стати потенційною ціллю російської агресії, тому присутність американських військ у регіоні є критично важливою для стримування Кремля.

"Якщо росія захоче кинути виклик рішучості НАТО, то зробить це саме в країнах Балтії. Тому ми маємо залишатися там за умови, що цього прагнуть уряди трьох держав. Наша присутність це потужний стримувальний фактор", - наголосив конгресмен.

 
Пентагонкраїни Балтії

Останні матеріали

Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється