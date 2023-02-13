У Пентагоні повідомили деталі збиття неопізнаного об’єкту в повітряному просторі США

Американські військові з'ясовують державну приналежність та властивості останніх знищених літальних апаратів.

У Пентагоні повідомили, що збитий неопізнаний об’єкт "міг становити небезпеку для цивільної авіації".

Про це повідомляє Пентагон.

"За вказівкою президента Байдена і на основі рекомендацій міністра Остіна та військового керівництва, літак F-16 випустив ракету AIM9x, щоб успішно збити повітряний об'єкт, що летів на висоті приблизно 20 000 футів у повітряному просторі США над озером Гурон у штаті Мічиган. Його траєкторія і висота викликали занепокоєння, в тому числі через те, що він міг становити небезпеку для цивільної авіації", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони США повідомляють, що місце, вибране для збиття літака, дало можливість уникнути "впливу на людей на землі", відтак "нема ознак того, що хтось із цивільних осіб постраждав".

За оцінкою Пентагону, збитий об’єкт не становив військової загрози "для чогось на землі", проте був небезпечним для польотів і становив "загрозу через його потенційні можливості спостереження".

Нагадаємо, у суботу американський винищувач F-22 збив невпізнаний об’єкт над територією Юкон на півночі Канади.