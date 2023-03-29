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У Пентагоні повідомили про неймовірні втрати росії у техніці

29 березня 2023, 08:54
У Пентагоні повідомили про неймовірні втрати росії у техніці
джерело glavcom
Ресурси москви вичерпуються, а вона все частіше стикається з нестачею артилерійських снарядів та інших засобів

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ніхто не міг уявити, що Збройні Сили України завдадуть рф настільки великих втрат.

Про це він повідомив під час слухань у Сенаті.

За його словами, українські воїни завдали росіянам значних втрат, а ворог неймовірно виснажив свої запаси бронетехніки.

"І тепер ми бачимо, як росія розконсервовує танки Т-54 та Т-55 через рівень втрат, які завдали українці", — сказав Остін.

Він зазначив, що ресурси москви вичерпуються, а вона все частіше стикається з нестачею артилерійських снарядів та інших засобів, через що змушена просити допомоги у Ірану та Північної Кореї.

 

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