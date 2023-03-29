У Пентагоні повідомили про неймовірні втрати росії у техніці
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ніхто не міг уявити, що Збройні Сили України завдадуть рф настільки великих втрат.
Про це він повідомив під час слухань у Сенаті.
За його словами, українські воїни завдали росіянам значних втрат, а ворог неймовірно виснажив свої запаси бронетехніки.
"І тепер ми бачимо, як росія розконсервовує танки Т-54 та Т-55 через рівень втрат, які завдали українці", — сказав Остін.
Він зазначив, що ресурси москви вичерпуються, а вона все частіше стикається з нестачею артилерійських снарядів та інших засобів, через що змушена просити допомоги у Ірану та Північної Кореї.