У Пентагоні пояснили, чому не дають Україні THAAD для захисту від росії

Там заявили, що Штати мають різні зобов’язання перед Ізраїлем і Україною.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США не розміщатимуть біля України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як це робиться для Ізраїлю.

Про це вона заявила на брифінгу.

За її слвоами, російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними. Водночас представниця відомства наголосила, що Міністерство оборони та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.

У заступниці речника запитали, чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту західної України від атак росіян. Сінгх зауважила, що це дві різні ситуації.

"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", – пояснила вона.