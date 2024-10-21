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У Пентагоні розкрили вміст нового пакету допомоги Україні на $400 млн

21 жовтня 2024, 19:35
У Пентагоні розкрили вміст нового пакету допомоги Україні на $400 млн
Фото: afp.com
Україна отримає додаткові артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкові засоби.
У Пентагоні розкрили вміст нового пакету допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, про який раніше оголосив міністр оборони США Ллойд Остін.
 
Про це повідомила журналістка WSJ Лара Селігман, посилаючись на лист, розісланий представникам ЗМІ. Туди увійдуть, зокрема, боєприпаси для HIMARS.
 
Також, за словами журнаілстки, Україна отримає додаткові артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкові засоби.
 
Список допомоги, що увійде в новий пакет, виглядає так:
 
  • боєприпаси для HIMARS,
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси,
  • 60-мм, 81-мм та 122-мм мінометні системи, а також снаряди до них,
  • протитанкові ракети TOW,
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4,
  • бронетранспортери М113,
  • супутникові засоби зв’язку,
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • гранати та тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури.
 
Також у вартість пакету заклали запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання й транспортування.

 

Пентагондопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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