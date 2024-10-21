У Пентагоні розкрили вміст нового пакету допомоги Україні на $400 млн

Україна отримає додаткові артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкові засоби.

У Пентагоні розкрили вміст нового пакету допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, про який раніше оголосив міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це повідомила журналістка WSJ Лара Селігман, посилаючись на лист, розісланий представникам ЗМІ. Туди увійдуть, зокрема, боєприпаси для HIMARS.

Також, за словами журнаілстки, Україна отримає додаткові артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкові засоби.