У Пентагоні спростували чутки про наближення США до передачі ракет ATACMS Україні

Раніше WSJ писало, що Штати близькі до того, щоб схвалити передачу цих ракет Україні.

США ще не ухвалили рішення про передачу Україні оперативно-тактичних ракетних комплексів ATACMS з дальністю дії понад 300 кілометрів.

Таку заяву на брифінгу 29 червня зробив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я бачив цю публікацію. Скажу, що мені нема чого оголошувати щодо ATACMS. І мені точно не відомо про жодні неминучі рішення, що стосуються ATACMS", - заявив Райдер під час брифінгу.

Раніше у WSJ з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки близькі до того, щоб погодити передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. За даними ЗМІ, прискорення такого рішення пов'язане з тим, що в росії почалася внутрішня боротьба військового керівництва, обговорення передачі ракет відбувається на найвищому рівні

Дальнобійні ракети ATACMS

ATACMS – це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin. Вона має дальність до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.