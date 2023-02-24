У Пентагоні впевнені, що допомога Україні змінить динаміку на полі бою – CNN

США вірять, що підготовка та обладнання, які вони надають Україні, змінять динаміку на полі бою у війні проти росії та дозволять силам Києва прорвати російську оборону.

Надання зброї та підготовка українських військових суттєво вплине на хід війни з російською федерацією, а українські воїни матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати на полі бою.

Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ми навчаємо та споряджаємо кілька механізованих піхотних бригад — це достатньо серйозні спроможності", — сказав посадовець.

Остін повторив спільну думку інших американських посадовців, включаючи американського президента Джо Байдена, повторивши, що США залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.

"Поки Україна продовжує проводити операції і продовжує працювати над тим, щоб повернути свою суверенну територію, ми будемо з ними", — сказав він, додавши, що міжнародне товариство буде з Україною, коли бойові дії припиняться.

США та їхні союзники надали українцям боєприпаси, системи озброєння та навчання на мільярди доларів з початку війни рік тому — 29,8 мільярда доларів із них лише від США з початку російського вторгнення. Нещодавно це включало такі важливі елементи, як ракетна система Patriot і танки M1 Abrams, хоча обидва вимагають значного навчання та можливостей обслуговування. Остін сказав, що ці додаткові можливості будуть мати значення.

"Я думаю, що те, що ми робимо, можливості, які ми надаємо — знову ж таки, можливості, а не просто платформа — можливості, які ми надаємо, я думаю, дозволять українцям почати змінювати динаміку на полі бою. Тож замість того, щоб зайти в глухий кут, ви, ймовірно, побачите, що українці формують цю боротьбу, щоб вони могли створювати можливості для себе та використовувати ці можливості в майбутньому. Українці зацікавлені в тому, щоб вивести росіян з їхньої суверенної території", - сказав він