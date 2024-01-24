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У Пентагоні вважають реальною загрозою відсутність нової зброї для України

24 січня 2024, 10:31
У Пентагоні вважають реальною загрозою відсутність нової зброї для України
Фото: АFP
Брак фінансування заважає не лише давати нову зброю, а й ремонтувати поставлену раніше.

Без ухвалення додаткового фінансування України США не можуть не тільки передавати нове озброєння, а й ремонтувати вже надане.

Про це генерал-майор Пет Райдер сказав на брифінгу у Пентагоні.

Постійна нестача фінансування змусила Вашингтон призупинити надання українцям зброї зї своїх запасів з міркувань власної військової готовності. Це заважає задовольняти найнагальніші потреби України на полі бою, зокрема в артилерійських снарядах, протитанковій зброї, засобах протиповітряної оборони.

"Крім того, без додаткового фінансування це заважає забезпечити системи й обладнання для задоволення їхніх середньострокових і довгострокових потреб і допомогти їм підтримувати системи, які ми їм надали раніше. І тому, знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з Конгресом і наполягати на додатковому фінансуванні якомога швидше", – сказав він.

На запитання про те, чи програє Україна, якщо не отримає більше зброї, представник Міноборони США сказав:

"Не хочу передбачати результати на полі бою. Звичайно, Україна має право голосу, коли йдеться про бойові дії, але ясно, що загроза реальна. І я думаю, той факт, що росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну та знищити Україну як країну, підкреслює той факт, що це серйозна загроза безпеці, яка не зникне. Отже, чим швидше ми зможемо продовжувати надавати рівень підтримки, який маємо, тим краще не лише для України, а й для міжнародної спільноти". 

Пентагондопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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