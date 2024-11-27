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У Пентагоні заявили, що над базами США у Британії літають невідомі дрони

27 листопада 2024, 08:55
У Пентагоні заявили, що над базами США у Британії літають невідомі дрони
Фото: afp.com
У Міністерстві оборони кажуть, що інциденти не мали наслідків.
У період з 20 по 26 листопада над базами Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у Великій Британії фіксували невідомі безпілотні літальні апарати.
 
Про це пише Reuters, посилаючись на американських офіційних осіб.
 
Згідно із заявою, невеликі дрони помітили над базами Лейкенхіт, Мілденхолл та Фелтвелл, а також неподалік від них. Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер сказав, що військові серйозно ставляться до цього, однак робити висновки про те, ким були запущені БПЛА, зарано:
 
"Наразі керівники баз визначили, що жодне з цих вторгнень не вплинуло на мешканців баз, об'єкти або активи, які ми маємо на цих базах".
 
Один з чиновників анонімно повідомив журналістам, що не вважає польоти дронів справою рук аматорів, оскільки їхі дії могли були скоординованими.
ПентагонВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

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