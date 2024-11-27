У Пентагоні заявили, що над базами США у Британії літають невідомі дрони

У Міністерстві оборони кажуть, що інциденти не мали наслідків.

У період з 20 по 26 листопада над базами Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у Великій Британії фіксували невідомі безпілотні літальні апарати.

Про це пише Reuters, посилаючись на американських офіційних осіб.

Згідно із заявою, невеликі дрони помітили над базами Лейкенхіт, Мілденхолл та Фелтвелл, а також неподалік від них. Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер сказав, що військові серйозно ставляться до цього, однак робити висновки про те, ким були запущені БПЛА, зарано:

"Наразі керівники баз визначили, що жодне з цих вторгнень не вплинуло на мешканців баз, об'єкти або активи, які ми маємо на цих базах".

Один з чиновників анонімно повідомив журналістам, що не вважає польоти дронів справою рук аматорів, оскільки їхі дії могли були скоординованими.