У Пентагоні зробили заяву щодо відправки солдатів із КНДР на війну в Україні

Остін заявив, що поки не може підтвердити ці повідомлення.

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував можливість відправки Північною Кореєю своїх військ до росії для війни в Україні.

Він заявив, що "поки що не може підтвердити ці повідомлення",

Водночас він зазначив, що такий крок буде "викликати занепокоєння, якщо це виявиться правдою".

Раніше південнокорейська розвідка заявила, що КНДР відправила 1500 спецпризначенців на Далекий Схід росії для навчання та акліматизації на місцевих військових базах, і, ймовірно, їх буде розгорнуто для участі в бойових діях у війні на Україні.

При цьому і росія, і Північна Корея заперечують ці твердження.