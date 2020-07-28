Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У першу добу всеосяжного перемир’я бойовики тричі порушили "тишу", українські військові - не відповідали

Втрат серед військових унаслідок обстрілів немає
Уподовж минулої доби, 27 липня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксували три факти порушення режиму припинення вогню.
У першу добу всеосяжного перемир’я бойовики тричі порушили "тишу", українські військові - не відповідали Фото: getty images

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, пише "Громадське".

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне бойовики вели вогонь по позиціях українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ще одну провокацію зафіксували неподалік Новомихайлівки. Там за допомогою ручних протитанкових гранатометів бойовики атакували трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

У штабі додали, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед військових унаслідок обстрілів немає.

З 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим припинення вогню, про який у Мінську домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, набули чинності такі правила:

  • заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів;
  • заборона на застосування вогню, зокрема снайперського;
  • заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та околицях, зокрема на об'єктах цивільної інфраструктури: школах, дитячих садах, лікарнях та відкритих для громадськості приміщеннях;
  • застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомить про це всіх її учасників;
  • створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі. 

Вище військове керівництво та президент Зеленський запевняють, що нове перемир'я не означає, що українські військові не зможуть відкривати вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що Україна веде дипломатичну війну з Російською Федерацією для досягнення миру на Донбасі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2020 09:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Книги про інновації та уяву

Книги про інновації та уяву

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.