У першу добу всеосяжного перемир’я бойовики тричі порушили "тишу", українські військові - не відповідали

Уподовж минулої доби, 27 липня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксували три факти порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, пише "Громадське".

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне бойовики вели вогонь по позиціях українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ще одну провокацію зафіксували неподалік Новомихайлівки. Там за допомогою ручних протитанкових гранатометів бойовики атакували трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

У штабі додали, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед військових унаслідок обстрілів немає.

З 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим припинення вогню, про який у Мінську домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, набули чинності такі правила:

заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів;

заборона на застосування вогню, зокрема снайперського;

заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та околицях, зокрема на об'єктах цивільної інфраструктури: школах, дитячих садах, лікарнях та відкритих для громадськості приміщеннях;

застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомить про це всіх її учасників;

створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі.

Вище військове керівництво та президент Зеленський запевняють, що нове перемир'я не означає, що українські військові не зможуть відкривати вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що Україна веде дипломатичну війну з Російською Федерацією для досягнення миру на Донбасі.