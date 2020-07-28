У першу добу всеосяжного перемир’я бойовики тричі порушили "тишу", українські військові - не відповідали
Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, пише "Громадське".
Зокрема, у районі населеного пункту Водяне бойовики вели вогонь по позиціях українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ще одну провокацію зафіксували неподалік Новомихайлівки. Там за допомогою ручних протитанкових гранатометів бойовики атакували трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.
У штабі додали, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед військових унаслідок обстрілів немає.
З 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим припинення вогню, про який у Мінську домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.
Зокрема, набули чинності такі правила:
- заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів;
- заборона на застосування вогню, зокрема снайперського;
- заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та околицях, зокрема на об'єктах цивільної інфраструктури: школах, дитячих садах, лікарнях та відкритих для громадськості приміщеннях;
- застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомить про це всіх її учасників;
- створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі.
Вище військове керівництво та президент Зеленський запевняють, що нове перемир'я не означає, що українські військові не зможуть відкривати вогонь у відповідь.
Нагадаємо, що Україна веде дипломатичну війну з Російською Федерацією для досягнення миру на Донбасі.
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