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У Перу новим президентом обрали колишнього вчителя, який очолював страйки через низькі зарплати

Він керуватиме державою протягом 5 років
Перуанський виборчий комітет офіційно оголосив колишнього вчителя Педро Кастільо переможцем президентських виборів, які відбулися в країні 6 червня.
У Перу новим президентом обрали колишнього вчителя, який очолював страйки через низькі зарплати Оголошений президентом Перу Педро Кастільо Фото: Pedro Castillo Terrones/Facebook

Заяву виборчкому цитує BBC, пише "Громадське".

51-річний колишній вчитель Кастільо набрав 50,12% голосів, за дочку експрезидента Перу Альберто Фухіморі Кейко Фухіморі проголосували 49,87% виборців. Розрив між конкурентами у другому турі виборів становив лише 44 тисяч голосів.

Кастільо складе присягу глави держави 28 липня. Він вже заявив про свої плани "відкинути все, що суперечить демократії".

Чинний президент Перу Франциско Сагасті сказав, що вітає це повідомлення. Він додав: "Нехай це буде початком нового етапу примирення, консенсусу та єдності".

Чим він відомий?

Кастільйо вийшов на політичну арену лише чотири роки тому, коли очолив страйк з вимогою підвищення зарплати вчителям.

Під час своєї президентської кампанії він пообіцяв націоналізувати, зокрема, гірничодобувний сектор Перу та заявив, що прагне створити мільйон нових робочих місць за рік. Він також запропонував повторно запровадити смертну кару для боротьби зі злочинністю.

Як пройшли вибори?

Кейко Фухіморі заявила про фальсифікації на виборах і навіть надала докази, але їх було замало. Партія Кастілло "Вільне Перу" відкинула звинувачення. Спостерігачі за виборами, серед яких і міжнародні, заявили, що не виявили жодних порушень.

Так чи інакше, а через повідомлення про фальсифікації затягнувся процес оголошення президента. Тепер вже Фухіморі заявила, що прийме такий результат.

"Істина все одно виявиться. Ми всі будемо працювати разом, щоб відновити легітимність у нашій країні", - додала вона.

Чим відома Фухіморі?

Вона дочка колишнього президента Альберто Фухіморі, який перебуває у в'язниці. Він відбуває 25-річне покарання за злочини, включаючи корупцію та порушення прав людини.

Саму Кейко Фухіморі розслідують за фактом передбачуваної корупції та відмивання грошей, стверджуючи, що вона є політично мотивованою. Те, що вона не стала президенткою, дає змогу прокурорам продовжити розгляд справи проти неї.

Нагадаємо, що 15 листопада 2020 року  про відставку з поста тимчасового президента Перу повідомив Мануель Меріно, який керував країною з 10 листопада, коли через обвинувачення в корупції було оголошено імпічмент його попередникові Мартіну Віскаррі.

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20 07 2021 16:56
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