У Південній Кореї до 40 років в'язниці засудили керівника групи, який виманював і продавав секс-відео

Суд у Південній Кореї відправив на 40 років до в'язниці 24-річного Чо Джу-біна — лідера онлайн-групи, який шантажем виманював у жінок і дівчат сексуальні відео, а потім продавав їх у секретному чаті в Telegram.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.

Лідер онлайн-мережі, що виманювала і продавала секс-відео, Чо Джу-бін біля поліцейського відділку, Сеул, Південна Корея, 25 березня 2020

Фото: Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP



Суд визнав, що група Чо шантажувала щонайменше 74 жінок, з них 16 — підлітків. З травня 2019 до лютого 2020 їх змушували надсилати сексуальні відео, які іноді «були жорстокими та принизливими».

Суд Сеула визнав, що хлопець порушив закони про захист дітей від сексуального насильства, поширення порнографії та керування злочинною групою.

Як пише BBC, приблизно 10 тисяч людей платили за доступ до відео, деякі з них — по 1200 доларів. Справа викликала суспільний резонанс і 5 мільйонів корейців підписали петицію з вимогою розкрити ім'я керівника цієї групи. Тоді у березні поліція оголосила, що це 24-річний випускник коледжу Чо Джу-бін. Після затримання хлопець вибачився перед постраждалими.

Крім того, громадяни вимагали розслідувати не тільки дії організаторів мережі, а також тих, хто платив понад 1000 доларів за перегляд відео.

Поліція заявила, що з кінця 2019 року затримала 124 підозрюваних у справі, зокрема 18 операторів-чатів у Telegram. П'ятеро обвинувачених вже отримали покарання від 7 до 15 років ув'язнення.

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