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У Південній Кореї пригрозили міжнародним судом КНДР за відправку військ до росії

23 жовтня 2024, 19:52
У Південній Кореї пригрозили міжнародним судом КНДР за відправку військ до росії
Фото: з вільного доступу
Це матиме наслідки для північнокорейців, ідеться у повідомленні.
Південна Корея засудила рішення КНДР відправити свої війська до росії. Це матиме наслідки для північнокорейців.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йол, повідомляє Yonhup.
 
"Ми рішуче засуджуємо незаконні дії росії та Північної Кореї і хочемо дати зрозуміти, що вони матимуть наслідки", - заявив Чо Тхе Йол.
 
За його словами, Північна Корея повинна чітко визнати, що вона може бути притягнута до відповідальності згідно з міжнародним кримінальним правом залежно від конкретних дій її військ.
 
"Ми не можемо вести справи з росією як зазвичай, поки вона продовжує своє незаконне вторгнення в Україну, порушуючи Статут ООН і міжнародне право", - сказав Чо.
 
Він вважає, що наразі КНДР хоче скористатись зміною режиму в США, щоб здійснити велику провокацію.

 

КНДРПівденна Кореявійна в Україніросія окупанти

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