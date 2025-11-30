Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Південній Кореї стався витік даних понад 30 млн клієнтів компанії Coupang

30 листопада 2025, 20:55
Фото: Reuters
Уряд зібрав екстрену нараду.
Провідна південнокорейська компанія Coupang, яку ще називають"корейською версією Amazon", перепросила за витік персональних даних 33,7 мільйона клієнтів — майже всієї своєї бази користувачів.
 
Про це пише Reuters.
 
Coupang вийшла із заявою, що дізналася про витік даних 18 листопада й повідомила про це правоохоронні органи.
 
Серед викрадених даних є імена, номери телефонів, адреси електронної пошти та адреси доставки клієнтів. Компанія запевняє, що платіжна інформація, номери кредитних карток та облікові дані для входу не постраждали — правоохоронці перевіряють цю інформацію.
 
"Несанкціонований доступ до особистої інформації, пов’язаної з доставкою, для постраждалих облікових записів, ймовірно, здійснювався через закордонні сервери з 24 червня", — заявила компанія.
 
30 листопада уряд Південної Кореї зібрав екстрену нараду й пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту.
 
"Спільна команда, що складається з представників приватного й державного секторів, проводить комплексне розслідування та розробляє заходи для запобігання подальшій шкоді. Слідчі також перевіряють, чи порушила Coupang правила безпеки щодо захисту даних", — заявив заступник прем'єр-міністра Бе Кьон-Хун.
 
В уряді наголосили, що передчасно робити висновки про те, чи стався витік персональної інформації внаслідок спроби злому сервера Coupang, чи іншого типу кібератаки, зазначивши, що нині не виявлено жодного шкідливого коду.
 
Агентство Yonhap із посиланням на джерела пише, що поліція має щонайменше одного підозрюваного у цій справі — колишнього китайського співробітника Coupang, який більше не працює в компанії та покинув країну. Гендиректор Coupang Пак Де Джун публічно перепросив за витік, схиливши голову перед журналістами: "Я глибоко перепрошую клієнтів і громадськість, яких торкнувся цей інцидент, за спричинене ним занепокоєння. Я хотів би принести свої щирі вибачення".
 
Як зазначається, послуги компанії Coupang є повсюдними для багатьох корейців, серед них — послуги роздрібної торгівлі, доставки з ресторанів, потокового відео та фінтех-послуги. У третьому кварталі 2025 року вона мала 24,7 мільйона активних комерційних користувачів.

 

Південна Кореявійна в Україніросія окупанти

