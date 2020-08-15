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У Південній Кореї за добу захворіли найбільше людей після початку пандемії

Влада Південної Кореї раніше констатувала початок другої хвилі пандемії в країні
Південнокорейські медики виявили за минулу добу 166 випадків зараження коронавірусом - це максимальний показник із 11 березня, коли в країні зафіксували 242 випадки передачі COVID-19.
У Південній Кореї за добу захворіли найбільше людей після початку пандемії Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Загальна ж кількість інфікованих в країні склала станом на суботу 15 039, повідомляє "Укрінформ".

Повідомляється, що більшість локальних випадків виявлено в столичному регіоні: 72 - в Сеулі, 67 - в сусідній провінції Кьонгідо. Кількість померлих не збільшилася, становлячи як і раніше 305 осіб, рівень смертності сягає 2,03%. Завершили лікування 38 пацієнтів, загальна кількість тих, хто одужав, у країні становить 13 901.

Влада Південної Кореї раніше констатувала початок другої хвилі пандемії в країні. На фоні тривалого зростання кількості інфікованих були посилені профілактичні заходи. Зокрема, введена трирівнева система карантинних заходів, а також система реєстрації за допомогою QR-кодів для відвідувачів громадських закладів.

Нагадаємо, що в Україні станом на 9:00 15 серпня зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

 
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15 08 2020 12:06
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