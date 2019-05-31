У Північній Кореї стратили чиновника через провал саміту Трампа й Кім Чен Ина, - Bloomberg

У Північній Кореї за наказом лідера країни Кім Чен Ина стратили колишнього вищого посланця з ядерних питань у США, а також покарали чотирьох чиновників міністерства закордонних справ. Їх звинуватили у шпигунстві на користь Сполучених Штатів.

Це сталося в березні, після невдалого саміту президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина, повідомляє Bloomberg із посиланням на південнокорейську газету Chosun Ilbo.

Колишній вищий посланець з ядерних питань у США Кім Хек Чол очолював перемовини на робочому рівні щодо лютневого саміту в Ханої наприкінці лютого. Одразу ж після прибуття до КНДР його розстріляли за звинуваченням у шпигунстві. Цей крок був у межах внутрішньої чистки, яку влаштував Кім Чен Ин після невдалого саміту.

Ще одного чиновника, головного помічника північнокорейського лідера Кім Йон Чхоля, який брав участь у саміті, засудили до каторжних робіт. Про ще 3 посадовців, яких покарали через провал саміту, Blomberg нічого не вказує.

Водночас в адміністрації президента Південної Кореї відмовились коментувати цю інформацію й заявили, щоби ЗМІ не вдавалися до поспішних висновків.

"Ми вважаємо, що коментувати цю ситуацію недоречно", - йдеться у заяві. Північна Корея теж не підтвердила й не спростувала дані медіа.

Другий саміт Дональда Трампа й Кім Чен Ина відбувся у В’єтнамському Ханої 27-28 лютого. Основна зустріч завершилась достроково, сторони не дійшли згоди. Після зустрічі американський президент заявив, що попри "міцні відносини США та КНДР, на саміті не було чого підписувати".