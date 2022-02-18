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У Північній Європі вирує шторм: загинули чотири людини

У Німеччині загинули двоє автомобілістів після того, як на їхні машині впали дерева
Через штормову погоду в Північній Європі загинули щонайменше чотири людини, тисячі будинків залишилися знеструмленими.
У Північній Європі вирує шторм: загинули чотири людини Фото: REUTERS

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

У Німеччині загинули двоє автомобілістів після того, як на їхні машині впали дерева. Ці інциденти відбулися у Бад Бевензені на південь від Гамбурга та у регіоні Гарц на південний схід від Берліна. Також двоє людей загинули у Польщі, в місті Краків, коли через ураганний вітер впав будівельний кран.

Окрім цього, у Німеччині трагічний інцидент ледь не стався на поромі через річку Ельбу. Сильні хвилі вибили шибки на поромі, внаслідок чого одна людина отримала травми.

У Чехії сотні тисяч людей тимчасово опинилися без електроенергії через падіння дерев на електромережі. Також знеструмленими опинилися тисячі будинків у Британії та Німеччині.

У Шотландії, частині Англії та в Нідерландах через обрив ліній електромереж та падіння дерев зупинили залізничне сполучення. У Британській метеорологічній агенції попереджають про небезпечний шторм "Дадлі". В Нідерландах аеропорт Щіпхол попередив мандрівників про скасування або перенесення авіарейсів через сильний вітер.

Також скасували декілька авіарейсів у німецькій компанії Lufthansa. Окрім цього, німецька залізнична компанія Deutsche Bahn заявила про часткове припинення сполучення через пошкодження електромереж. У найбільш населеній федеральній землі ФРН, Північній Райн-Вестфалії, через погодні умови закрили навчальні заклади. Німецькі метеорологи заявляють, що подекуди швидкість вітру становить до 135 кілометрів на годину.

Нагадаємо, що Deutsche Bahn призупинила відправлення потягів далекого прямування у кількох федеральних землях через сильний шторм, також спостерігаються перебої з рухом регіональних поїздів.

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18 02 2022 10:30
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