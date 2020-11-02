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У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби

Фізособи-підприємці можуть витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби тільки після сплати податків
Зазначається, що ФОПи, відповідно до законодавства, мають право використовувати свій прибуток на свій розсуд за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством.
У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби Фото: з вільних джерел

Фізособи-підприємці можуть витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби тільки після сплати податків, повідомляє "Економічна правда".

Таке роз'яснення оприлюднили на сайті інформаційно-довідкового департаменту Державної податквої служби.

Зазначається, що ФОПи, відповідно до законодавства, мають право використовувати свій прибуток на свій розсуд за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством.

Фото: Економічна правда

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11 02 2020 16:20
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