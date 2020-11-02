БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗазначається, що ФОПи, відповідно до законодавства, мають право використовувати свій прибуток на свій розсуд за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби
Фізособи-підприємці можуть витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби тільки після сплати податків
Фото: з вільних джерел
Фізособи-підприємці можуть витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби тільки після сплати податків, повідомляє "Економічна правда".
Таке роз'яснення оприлюднили на сайті інформаційно-довідкового департаменту Державної податквої служби.
Зазначається, що ФОПи, відповідно до законодавства, мають право використовувати свій прибуток на свій розсуд за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством.
Фото: Економічна правда
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