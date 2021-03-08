У поліції прокоментували можливе стеження за очільником "Білоруського дому" Шишовим та садна на його тілі

Садна на його тілі, за словами експертів, характерні для "разового падіння"

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов, знайдений повішеним 3 серпня у Києві, не звертався раніше до українських правоохоронців щодо можливого стеження за ним.

Про це заявив на брифінгу 3 серпня глава Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє "Громадське".

Він запевнив, що поліція перевірила всі звернення Шишова і заяв щодо стеження за ним не знайшла ні раніше, ні у цьому році.

"Якщо буде отримана під час досудового розслідування додаткова інформація ... звичайно ж, ця інформація відразу ж буде терміново передана відповідним службам", - каже Клименко.

Клименко також нагадав, що основними версіями слідства наразі є самогубство та умисне вбивство, імітоване під самогубство. Але додає, що після допиту свідків та проведення експертиз можуть з'явитися й інші версії.

Також Клименко прокоментував інформацію про садна на тілі мертвого активіста. Експерти виявили їх на лівому коліні і грудях, здерту шкіру на носі, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи.

"Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", - заявив голова Нацполіції.