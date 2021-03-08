У поліції прокоментували можливе стеження за очільником "Білоруського дому" Шишовим та садна на його тілі
Про це заявив на брифінгу 3 серпня глава Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє "Громадське".
Він запевнив, що поліція перевірила всі звернення Шишова і заяв щодо стеження за ним не знайшла ні раніше, ні у цьому році.
"Якщо буде отримана під час досудового розслідування додаткова інформація ... звичайно ж, ця інформація відразу ж буде терміново передана відповідним службам", - каже Клименко.
Клименко також нагадав, що основними версіями слідства наразі є самогубство та умисне вбивство, імітоване під самогубство. Але додає, що після допиту свідків та проведення експертиз можуть з'явитися й інші версії.
Також Клименко прокоментував інформацію про садна на тілі мертвого активіста. Експерти виявили їх на лівому коліні і грудях, здерту шкіру на носі, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи.
"Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", - заявив голова Нацполіції.
Фото з місця, де знайшли повішеним голову громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова
Фото: Нацполіція
Зазначимо, цивільна дружина Шишова Божена Жолудь заявила нам у коментарі, що не вірить у самогубство чоловіка. За її словами, психологічний стан у Віталія останнім часом був нормальним.
Жінка також наголосила, що відкритого стеження за ним не помічала, але Віталій нібито постійно слідкував, чи немає стеження.
Нагадаємо, що депутати Європарламенту, а також у МЗС Австрії відреагували на смерть очільника громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним у Києві.
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