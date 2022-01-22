У Польщі безкоштовно робитимуть COVID-тести в аптеках

Ми зіткнулися з новою ситуацією і хочемо до неї якнайкраще підготуватися. Тому ми запроваджуємо зміни і покращення у нашій стратегії боротьби з коронавірусом

Польща змінює стратегію дій у боротьбі з COVID-19 у зв’язку з появою штаму Омікрон і рекордними показниками інфікування у країні.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявили очільник польського уряду Матеуш Моравецький і глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми зіткнулися з новою ситуацією і хочемо до неї якнайкраще підготуватися. Тому ми запроваджуємо зміни і покращення у нашій стратегії боротьби з коронавірусом”,- зазначив Моравецький.

За його словами, у Польщі найближчим часом буде збільшено базу COVID-ліжок: на першому етапі до 40 тис., на другому – до 60 тис., на третьому – госпіталізація у кожній лікарні у разі потреби.

Крім того, у Польщі розширюються можливості тестування проти коронавірусу. Зокрема, з 27 січня пересічні поляки зможуть безкоштовно здати антиген-тест в аптеках без направлення від лікаря.

Розпорядженням глави уряду рекомендується переведення працівників державної та місцевих адміністрацій на дистанційну форму роботи. Моравецький також заохотив працедавців приватного сектору масово перейти на дистанційну форму роботи.

Глава польського уряду повідомив, що особи, яким виповнилося 60 років, після підтвердження інфікування коронавірусом можуть бути перевірені лікарем першого контакту упродовж 48 години від підтвердження зараження.

Уряд Польщі також вирішив скоротити термін карантину до семи днів.

Ще Моравецький повідомив про ліквідацію Медичної ради при уряді країни і створення замість неї Ради з питань протидії COVID-19.

Як повідомлялося, у Польщі за минулу добу, 20 січня, зафіксували 36 665 випадків інфікування коронавірусом, що є рекордним показником від початку пандемії COVID-19.