У Польщі чули вибухи і оголосили тривогу під час атаки рф на Україну

Одночасно польські військові активували авіацію та сили ППО через загрозу, спричинену російською атакою.

У ніч проти 30 липня в Люблінському воєводстві Польщі оголосили повітряну тривогу через російську масовану атаку на Україну. У регіоні лунали сирени, а польські військові підняли в повітря бойову авіацію та привели сили протиповітряної оборони у підвищену готовність.

Про це пише польське видання WP.

Близько 03:50 за місцевим часом у Любліні та низці інших населених пунктів Люблінського воєводства пролунали сигнали повітряної тривоги. За словами речника воєводи Марчина Бубіча, попередження було оголошене на підставі інформації, отриманої від Урядового центру безпеки Польщі.

"Я можу підтвердити, що ми дійсно мали загрозу повітряних ударів. Ця інформація надійшла безпосередньо з Урядового центру безпеки. Вона є достовірною та підтвердженою", – сказав він.

Вже за кілька хвилин, після оцінки ситуації, у Любліні пролунали сигнали про відбій тривоги. Сирени також працювали в більшості населених пунктів Люблінського воєводства, зокрема в Красноставі.

Мер Красностава Даніель Міцюла пояснив, що тривогу оголосили через численні ракетні удари рф по Україні, зокрема поблизу польського кордону. За його словами, система оповіщення спрацювала відповідно до встановлених процедур.

Пізніше поліція Польщі підтвердила, що в Люблінському воєводстві поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари виявили вирву й уламки невідомого об'єкта після повідомлень про потужний гуркіт. Місце події оточили, до розслідування залучили спецслужби, військових і прокуратуру.

Нагадаємо, що в ніч на 30 липня росія вночі масовано атакувала Україну: є загиблі в кількох регіонах.