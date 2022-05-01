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У Польщі хочуть запросити тренувати національну збірну Андрія Шевченка

Діючий контракт Шевченка із «Дженоа» розрахований до літа 2024 року
Польський футбольний союз розглядає можливість викупу у італійського клубу «Дженоа» контракту українського тренера Андрія Шевченка.
У Польщі хочуть запросити тренувати національну збірну Андрія Шевченка Андрій Шевченко. Фото: REUTERS
У послугах Шевченка на посаді тренера національної збірної зацікавлений особисто президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша, повідомляє видання Przegląd Sportowy. 
 
Раніше національна збірна Польщі залишилася без головного тренера, після того як португалець Паулу Соуза виплатив неустойку і очолив бразильський клуб «Фламенго».
 
Діючий контракт Шевченка із «Дженоа» розрахований до літа 2024 року.
 
у 2016-2021 роках Андрій Шевченко очолював нвціональну збірну України, з якою зміг вийти до чвертьфіналу чемпіонату Європи.
 
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05 01 2022 13:54
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