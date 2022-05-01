У Польщі хочуть запросити тренувати національну збірну Андрія Шевченка Діючий контракт Шевченка із «Дженоа» розрахований до літа 2024 року

Польський футбольний союз розглядає можливість викупу у італійського клубу «Дженоа» контракту українського тренера Андрія Шевченка.

Андрій Шевченко. Фото: REUTERS

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію