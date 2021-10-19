Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Польщі повідомили про прорив через кордон рекордно великої групи мігрантів

Минулої доби зафіксували загалом понад 600 спроб нелегального перетину кордону
Польські прикордонники зафіксували спробу найбільш масового нелегального перетину кордону з Білорусі - група мігрантів налічувала близько 200 осіб.
У Польщі повідомили про прорив через кордон рекордно великої групи мігрантів Фото: Reuters

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявила речниця прикордонної служби Анна Міхальська.

"Минулої доби зафіксували загалом понад 600 спроб нелегального перетину кордону, це дуже велика цифра… Група з майже 200 осіб прорвалася через кордон, реагування ще триває", - розповіла вона в радіоефірі.

За її словами, вже затримали 140 осіб. 

Двоє людей, найімовірніше громадяни Іраку, потрапили до лікарні після того, як застрягли у болотах. Їх знайшли у непритомному стані.

Речниця повідомила також, що з початку року Польща депортувала близько 400 осіб, які нелегально потрапили в країну. 

Нагадаємо, що у Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2021 14:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.