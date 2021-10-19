У Польщі повідомили про прорив через кордон рекордно великої групи мігрантів
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявила речниця прикордонної служби Анна Міхальська.
"Минулої доби зафіксували загалом понад 600 спроб нелегального перетину кордону, це дуже велика цифра… Група з майже 200 осіб прорвалася через кордон, реагування ще триває", - розповіла вона в радіоефірі.
За її словами, вже затримали 140 осіб.
Двоє людей, найімовірніше громадяни Іраку, потрапили до лікарні після того, як застрягли у болотах. Їх знайшли у непритомному стані.
Речниця повідомила також, що з початку року Польща депортувала близько 400 осіб, які нелегально потрапили в країну.
Нагадаємо, що у Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку.
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