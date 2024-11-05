У Польщі пояснили, чому Зеленський не поділився з ними секретним додатком плану перемоги
05 листопада 2024, 14:33
Фото: polradio.pl
Сікорський прокоментував План Зеленського
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Київ не ділився з Варшавою секретними додатками плану перемоги президента Володимира Зеленського. Як він пояснив, у Польщі просто немає потрібної зброї, яка необхідна Силам оборони України.
Про це пише "Радіо Свобода".
За їхньою інформацією з таємними додатками ознайомили лише представників чотирьох країн - Німеччини, Італії, Британії та Франції.
"Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не вийшло. Йшлося про види зброї, якої в нас немає", - розповів польський міністр.
Водночас Сікорський нагадав, що Польща та Україна залишаються близькими союзниками, а Варшава передала Києву значний обсяг військової допомоги.
"В перерахунку на ВВП, якщо підрахувати допомогу військову, гуманітарну, фінансову, економічну і для біженців, то Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна. Нагадаю, що ми дали більше танків, ніж США, Німеччина, Франція і Велика Британія разом взяті. Я особисто був торік на фронті під Бахмутом, українці в захопленні від наших гаубиць "Краб", велику кількість яких ми передали. Отже ми маємо пишатися нашою солідарністю з Україною, але не все є можливим", - підсумував він.