У Польщі пояснили, чому Зеленський не поділився з ними секретним додатком плану перемоги

Сікорський прокоментував План Зеленського

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Київ не ділився з Варшавою секретними додатками плану перемоги президента Володимира Зеленського. Як він пояснив, у Польщі просто немає потрібної зброї, яка необхідна Силам оборони України.

За їхньою інформацією з таємними додатками ознайомили лише представників чотирьох країн - Німеччини, Італії, Британії та Франції.

"Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не вийшло. Йшлося про види зброї, якої в нас немає", - розповів польський міністр.