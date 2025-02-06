У Польщі стартувало розслідування щодо звинувачень у спробі перевороту в уряді Туска

Прокурор Островський повідомив, що в понеділок отримав кримінальну скаргу від голови Конституційного трибуналу.

Заступник генпрокурора Польщі Міхал Островський ініціював розслідування після звинувачень голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського у спробі перевороту на адресу уряду Дональда Туска.

Про це повідомляє Polsat News.

Прокурор Островський повідомив, що в понеділок отримав кримінальну скаргу від голови Конституційного трибуналу.

"Я вжив заходів у цій справі. Я допитав голову як свідка. Я зібрав документи і вчора виніс постанову про початок розслідування за статтями 127, 128 і 258 Кримінального кодексу", – сказав він.

Заступник генерального прокурора додав, що йдеться про "конституційний переворот" і "вплив шляхом незаконних погроз і насильства на конституційні органи держави, такі як Конституційний трибунал, Національна рада правосуддя, Верховний суд, суди загальної юрисдикції, а також Національна рада з питань телебачення і радіомовлення".

"Моя мета – об'єктивно і всебічно з'ясувати обставини подій, про які йдеться в повідомленні про правопорушення. Я не передбачаю його результатів, але мій обов'язок – провести доказування у такій надзвичайно серйозній справі спокійно та об'єктивно", – визнав прокурор.

Генеральний прокурор Адам Боднар також торкнувся питання розслідування. Як він зазначив, "вірні солдати Збігнева Зьобро, тобто Богдан Свенчковський і Міхал Островський, виконують дуже конкретні політичні завдання". Він запевнив, що "ніщо не завадить прокуратурі діяти на користь громадян.

"Якщо робиться таке серйозне повідомлення, то, по-перше, я не повинен дізнаватися про це зі ЗМІ, по-друге, мені його мають вручити, а поки що я отримав лише дуже скромний, однорядковий лист від пана Островського", – заявив Боднар.

На пресконференції в середу президент Конституційного трибуналу Богдан Свенчковський повідомив, що наприкінці січня цього року він підписав 60-сторінкове повідомлення про обґрунтовану підозру у вчиненні кримінальних злочинів прем'єр-міністру, міністрам, спікеру Сейму, спікеру Сенату, депутатам і сенаторам правлячої коаліції, а також деяким суддям і прокурорам.

Як він підкреслив, злочин полягає в тому, що, починаючи з 13 грудня минулого року, ці особи діяли "в організованій злочинній групі і в короткі проміжки часу (...) з метою зміни конституційного ладу Республіки Польща і діяли для досягнення або припинення діяльності Конституційного трибуналу та інших конституційних органів".

Варто зазначити, що Свенчковський був призначений до Конституційного суду в грудні минулого року президентом Анджеєм Дудою, який належить до опозиційного щодо уряду табору "Права і справедливості". Раніше він працював головним прокурором і заступником міністра юстиції в уряді "Права і справедливості".

Уряд Туска вважає нинішній склад Конституційного суду нелегітимним через присутність у ньому суддів, які були призначені в результаті суперечливої судової реформи за часів уряду "ПіС", що також призвело до суперечок з ЄС.

Лідер "ПіС" Ярослав Качинський підтримав кримінальну скаргу Свенчковського, а президент Дуда також заявив, що нинішня виконавча влада постійно порушує закон.