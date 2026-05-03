У Польщі стартували військові навчання НАТО за участі понад 3500 військових із кількох країн

03 травня 2026, 09:15
Фото:Tomasz Waszczuk /PAP/EPA
Навчання триватимуть до п’ятниці, 8 квітня.
У Польщі на полігоні у місті Ожиш проходять тижневі навчання Amber Shock 26, у яких беруть участь понад 3,5 тисяч військових країн НАТО, зокрема підрозділи армії США.
 
Про це пише RMF24.
 
Amber Shock 26 є частиною масштабної підготовки військових країн-партнерів під назвою Saber Strike 26, які проходять також у Литві та Фінляндії.
 
Як вказує речник Багатонаціональної дивізії "Північний схід" Даріуш Гузенда, метою навчань є координція військових та підвищення їхнього орієнтування у регіоні. Військових готують до готовності здійснювати колективну оборону згідно зі статтею 5 Договору НАТО.
 
Так, 2-й Кавалерійський полк армії США перемістили з Німеччини, за близько 1000 кілометрів, і розмістили на полігоні разом з іншими військовими країн НАТО. На навчаннях вони виконуватимуть завдання з військової тактики, гасіння пожеж, покращуватимуть суміжність та органазацію.
 
Навчання триватимуть до п’ятниці, 8 квітня, а наприкінці пройдуть тренування зі стрільби з використанням бойових боєприпасів.

 

Польща війна в Україні навчання військових росія окупанти

