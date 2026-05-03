У Польщі стартували військові навчання НАТО за участі понад 3500 військових із кількох країн

Навчання триватимуть до п’ятниці, 8 квітня.

У Польщі на полігоні у місті Ожиш проходять тижневі навчання Amber Shock 26, у яких беруть участь понад 3,5 тисяч військових країн НАТО, зокрема підрозділи армії США.

Amber Shock 26 є частиною масштабної підготовки військових країн-партнерів під назвою Saber Strike 26, які проходять також у Литві та Фінляндії.

Як вказує речник Багатонаціональної дивізії "Північний схід" Даріуш Гузенда, метою навчань є координція військових та підвищення їхнього орієнтування у регіоні. Військових готують до готовності здійснювати колективну оборону згідно зі статтею 5 Договору НАТО.