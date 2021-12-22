У Польщі цьогоріч висунули 91 українцю звинувачення у сприянні нелегальній міграції
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.
Повідомляється, що прикордонники звинуватили у скоєнні злочину 422 осіб, які сприяли нелегальній міграції.
"Серед цих людей найбільше було громадян України - 91 особа, Грузії - 56 та Сирії - 55", - повідомила Прикордонна служба.
З початку року Прикордонна служба зафіксувала майже 40 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.
Як відомо, з 2 вересня Польща запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах та готується споруджувати на кордоні в Підляському воєводстві постійний паркан висотою 5,5 метра та довжиною 180 км.
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