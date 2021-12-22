Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Польщі цьогоріч висунули 91 українцю звинувачення у сприянні нелегальній міграції

Прикордонники звинуватили у скоєнні злочину 422 осіб, які сприяли нелегальній міграції
Співробітники Прикордонної служби Польщі у цьому році висунули звинувачення 422 "помічникам" у нелегальній міграції, найбільше серед них українців.
У Польщі цьогоріч висунули 91 українцю звинувачення у сприянні нелегальній міграції Фото: LRT

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

Повідомляється, що прикордонники звинуватили у скоєнні злочину 422 осіб, які сприяли нелегальній міграції.

"Серед цих людей найбільше було громадян України - 91 особа, Грузії - 56 та Сирії - 55", - повідомила Прикордонна служба.

З початку року Прикордонна служба зафіксувала майже 40 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Як відомо, з 2 вересня Польща запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах та готується споруджувати на кордоні в Підляському воєводстві постійний паркан висотою 5,5 метра та довжиною 180 км. 

Читайте також: У Польщі затримали ще одного українця за перевезення нелегальних мігрантів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2021 16:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.