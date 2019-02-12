У Польщі тисячі людей вийшли на протести через звільнення судді, який виступав проти судової реформи У Варшаві протестувальники зібралися біля будівлі Мін'юсту, розгорнувши транспаранти з написами: "Пошана і слава суддям, які не дають себе зламати" і "Незалежні суди - це право всіх громадян"

Тисячі поляків вийшли на вулиці, протестуючи проти звільнення судді Павла Ющишина, який поставив під сумнів незалежність судді, призначеного новим органом, який наглядає за всіма судами країни.

Фото: EPA/UPG

Як повідомляє DW, протести пройшли у неділю, 1 грудня, у кількох містах Польщі, повідомляє "Громадське". У Варшаві протестувальники зібралися біля будівлі Мін'юсту, розгорнувши транспаранти з написами: "Пошана і слава суддям, які не дають себе зламати" і "Незалежні суди - це право всіх громадян". Подібні акції пройшли також в Кракові, Познані, Щецині й Вроцлаві. Двома днями раніше суддю Павла Ющишина звільнили з посади після дисциплінарного розгляду через його дії під час розгляду апеляції. Ющишин поставив під сумнів незалежність судді, який виніс вирок у першій інстанції. Той був призначений новим орган, що наглядає за всіма судами країни - Національною радою юстиції. Орган створили у межах судової реформи, ініційованої панівною національно-консервативною партією "Закон і справедливість". Окрім того, екссуддя виступив проти проведення польською владою судової реформи. Читайте також: Судова реформа провалилася

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