У Польщі тисячі людей вийшли на протести через звільнення судді, який виступав проти судової реформи
Як повідомляє DW, протести пройшли у неділю, 1 грудня, у кількох містах Польщі, повідомляє "Громадське".
У Варшаві протестувальники зібралися біля будівлі Мін'юсту, розгорнувши транспаранти з написами: "Пошана і слава суддям, які не дають себе зламати" і "Незалежні суди - це право всіх громадян". Подібні акції пройшли також в Кракові, Познані, Щецині й Вроцлаві.
Двома днями раніше суддю Павла Ющишина звільнили з посади після дисциплінарного розгляду через його дії під час розгляду апеляції. Ющишин поставив під сумнів незалежність судді, який виніс вирок у першій інстанції. Той був призначений новим орган, що наглядає за всіма судами країни - Національною радою юстиції. Орган створили у межах судової реформи, ініційованої панівною національно-консервативною партією "Закон і справедливість".
Окрім того, екссуддя виступив проти проведення польською владою судової реформи.
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