CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГромадянин України у стані алкогольного сп’яніння поранив ножем свого працедавця, який від завданих травм помер у лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі українець напідпитку зарізав ножем свого працедавця
Підозрюваний визнав свою провину. Він дав пояснення, які лише частково збігаються із зібраним матеріалом
Фото: google.com
Трагічна подія сталася у минулу середу, 15 грудня, в населеному пункті Тшцянка Великопольського воєводства на заході країни, передає Укрінформ з посиланням на радіо ZET.
Як інформується, поліція отримала в середу вранці інформацію про ножове поранення 72-річного чоловіка у гуртожитку для працівників. Як згодом з’ясувалося, смертельних ран працедавцю завдав 57-річний працівник з України.
Після скоєння злочину чоловік утік, але поліція затримала його через декілька годин. У його крові було виявлено 2,6 проміле алкоголю. Окружна прокуратура у Познані ініціювала тимчасовий арешт підозрюваного у вбивстві.
“Підозрюваний визнав свою провину. Він дав пояснення, які лише частково збігаються із зібраним матеріалом”,- повідомив речник Окружної прокуратури у Познані Лукаш Вавжиняк.
За вбивство підозрюваному загрожує від восьми до 25-ти років ув’язнення або довічне ув’язнення.
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20 12 2021 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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