У Польщі українець напідпитку зарізав ножем свого працедавця

Підозрюваний визнав свою провину. Він дав пояснення, які лише частково збігаються із зібраним матеріалом

Громадянин України у стані алкогольного сп’яніння поранив ножем свого працедавця, який від завданих травм помер у лікарні.

Трагічна подія сталася у минулу середу, 15 грудня, в населеному пункті Тшцянка Великопольського воєводства на заході країни, передає Укрінформ з посиланням на радіо ZET.

Як інформується, поліція отримала в середу вранці інформацію про ножове поранення 72-річного чоловіка у гуртожитку для працівників. Як згодом з’ясувалося, смертельних ран працедавцю завдав 57-річний працівник з України.

Після скоєння злочину чоловік утік, але поліція затримала його через декілька годин. У його крові було виявлено 2,6 проміле алкоголю. Окружна прокуратура у Познані ініціювала тимчасовий арешт підозрюваного у вбивстві.

“Підозрюваний визнав свою провину. Він дав пояснення, які лише частково збігаються із зібраним матеріалом”,- повідомив речник Окружної прокуратури у Познані Лукаш Вавжиняк.

За вбивство підозрюваному загрожує від восьми до 25-ти років ув’язнення або довічне ув’язнення.