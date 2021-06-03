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У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями: шестеро загиблих, десятки поранених

У рятувальній операції задіяно 30 пожежних команд. Близько 100 пожежників
Шість людей загинули, 41 особа дістала поранення в аварії українського автобуса у Підкарпатському воєводстві Польщі.
У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями: шестеро загиблих, десятки поранених Фото: Mash

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Аварія сталася вночі з п’ятниці на суботу на автостраді А4 біля міста Ярослава (Підкарпатське воєводство). 57 людей подорожували автобусом, у тому числі двоє водіїв.

Черговий повідомив, що автобус прямував до кордону з Україною.

"Він вдарився в енергопоглинаючу кришку, яка знаходиться в кінці зони обслуговування пасажирів, А потім у шлагбаум і впав у кювет", - сказав він.

Як зазначив речник пожежної охорони Підкарпаття Марцін Бетлея, "усіх людей, які потребують допомоги, перевезли до лікарень, а решту учасників аварії - до будівлі, підготовленої місцевою владою".

Бетлея зазначив, що "в рятувальній операції задіяно 30 пожежних команд. Близько 100 пожежників".

"Також було залучено два вертольоти; один з польської медичної авіаційної рятувальної служби, а інший - з армії. Вони перевезли важких постраждалих", - сказав він.

На даний момент усіх постраждалих доставили до лікарень чи гуртожитків. Загалом госпіталізовано 34 людини. 18 людей, які не потребували госпіталізації, були доставлені до сусіднього гуртожитку. Пожежники вже поставили понівечений автобус на колеса, і на даний момент перевірку проводить поліція та прокуратура.

Автобус, який зазнав аварії, здійснював рейс за маршрутом Познань - Херсон.

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06 03 2021 10:23
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