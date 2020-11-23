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У Польщі відкрилось командування армійського корпусу США: єдина подібна структура в Європі

Понад 200 американських солдатів будуть служити в місті Познань
У Польщі відбулося урочисте відкриття передового командування 5-го армійського корпусу США, яке збільшить чисельність американських військовослужбовців в Польщі приблизно до 5500 осіб.
У Польщі відкрилось командування армійського корпусу США: єдина подібна структура в Європі Фото: zn.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Присутність передового командування тут, на польській землі, є гарантією, яка утримає потенційного агресора. З Познані 5-й корпус буде командувати сухопутними військами США, які діють на східному фланзі НАТО", - сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Понад 200 американських солдатів будуть служити в місті Познань. Командування 5-го армійського корпусу США в Польщі буде єдиною структурою такого рівня, розгорнутою в Європі.

Його основним завданням буде координація і контроль сухопутних військ США в Європі, оперативне планування, співпраця і синхронізація сил США з військами інших країн НАТО.

Два тижні тому президент Анджей Дуда ратифікував угоду між Польщею і США про розширення співпраці у сфері оборони.

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23 11 2020 12:08
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