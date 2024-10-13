У Польщі відкриють базу протиракетної оборони США, звідки можуть збивати російські ракети

Базу відкриють на півночі Польщі в Редзікові біля міста Пуцьк.

У Редзікові Поморського воєводства на півночі Польщі відкриють базу протиракетної оборони США.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив в ефірі радіо Rebeliant.

“Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзікові біля міста Пуцьк. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами”, ‒ зазначив Сікорський.

За словами міністра, він домовився, “щоб ракети могли також збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, які прямують на Сполучені Штати”.