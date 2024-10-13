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У Польщі відкриють базу протиракетної оборони США, звідки можуть збивати російські ракети

13 жовтня 2024, 14:21
У Польщі відкриють базу протиракетної оборони США, звідки можуть збивати російські ракети
Радослав Сікорський. Фото: wiadomosci.gazeta.pl
Базу відкриють на півночі Польщі в Редзікові біля міста Пуцьк.
У Редзікові Поморського воєводства на півночі Польщі відкриють базу протиракетної оборони США.
 
Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив в ефірі радіо Rebeliant.
 
Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзікові біля міста Пуцьк. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами”, ‒ зазначив Сікорський.
 
За словами міністра, він домовився, “щоб ракети могли також збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, які прямують на Сполучені Штати”.
 
Наші опоненти звинуватили нас у знищенні проєкту бази, а він уже є і незабаром буде офіційно відкритий”, ‒ констатував Сікорський.

 

СШАПольщавійна в Україніросія окупанти

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