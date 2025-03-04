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У Польщі вважають, що за кібератакою на космічне агентство стоять рф та Китай

04 березня 2025, 14:33
У Польщі вважають, що за кібератакою на космічне агентство стоять рф та Китай
На відновлення від атаки знадобиться декілька днів.
У Польщі вважають, що за кібератакою на космічне агентство країни стоять хакери із росії та Китаю.
 
Про це заявив заступник міністра цифрових справ Польщі Міхал Граматика, пише RMF24.
 
Він сказав, що хакерська атака "прийшла зі Сходу". За його словами, більшість кібератак – це спрямовані втручання з боку росії чи Китаю.
 
На відновлення від атаки знадобиться декілька днів і поки що системи польського космічного агентства відрізані від Інтернету. 
 
Він також згадав про повідомлення у ЗМІ про рішення міністра оборони США призупинити кібероперації проти росії
 
."В епоху війни в кіберсвіті, будемо сподіватися, що це рішення не матиме далекосяжних наслідків"  – додав посадовець. 
 
Нагадаємо, що 2 березня виявили несанкціонований доступ до ІКТ-інфраструктури Польського космічного агентства. Системи агентства були відключені від Інтернету.

 

війна в Україніросія окупантиПольщакібератака

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