CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Польщі завершилось будівництво газопроводу Baltic Pipe, який має дозволити зменшити газову залежність від Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі завершилось будівництво газопроводу Baltic Pipe призначеного для імпорту газу з Норвегії
Фото: з вільного доступу
Про це повідомило "Польське радіо".
Очікується, що газопровід Baltic Pipe відкриють наступного вівторка. У церемонії візьмуть участь представники трьох країн: Норвегії, Данії та Польщі.
"Всі елементи Baltic Pipe, які реалізували Gaz-System, заповнені газом. Підморський газопровід, Нехоже-Плоти, Голенюв-Львувек та три газокомпресорні станції", - сказала Івона Доміняк з Gaz-System.
Роботи з будівництва газопроводу, який почне роботу 1 жовтня, тривали два роки з моменту укладення договорів.
Baltic Pipe створює новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах.
Газопровід зможе постачати 10 млрд кубометрів природного газу щорічно в Польщу. Мета Baltic Pipe - зменшити залежність Центральної Європи від Росії.
Інвесторами проєкту є транспортні оператори: данська Energinet та польська Gaz-System.
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23 09 2022 17:02 МЕДІА
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