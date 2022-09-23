У Польщі завершилось будівництво газопроводу Baltic Pipe призначеного для імпорту газу з Норвегії

У Польщі завершилось будівництво газопроводу Baltic Pipe, який має дозволити зменшити газову залежність від Росії.

Очікується, що газопровід Baltic Pipe відкриють наступного вівторка. У церемонії візьмуть участь представники трьох країн: Норвегії, Данії та Польщі.

"Всі елементи Baltic Pipe, які реалізували Gaz-System, заповнені газом. Підморський газопровід, Нехоже-Плоти, Голенюв-Львувек та три газокомпресорні станції", - сказала Івона Доміняк з Gaz-System.

Роботи з будівництва газопроводу, який почне роботу 1 жовтня, тривали два роки з моменту укладення договорів.

Baltic Pipe створює новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах.

Газопровід зможе постачати 10 млрд кубометрів природного газу щорічно в Польщу. Мета Baltic Pipe - зменшити залежність Центральної Європи від Росії.

Інвесторами проєкту є транспортні оператори: данська Energinet та польська Gaz-System.