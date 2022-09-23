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У Польщі завершилось будівництво газопроводу Baltic Pipe призначеного для імпорту газу з Норвегії

У Польщі завершилось будівництво газопроводу Baltic Pipe, який має дозволити зменшити газову залежність від Росії.
У Польщі завершилось будівництво газопроводу Baltic Pipe призначеного для імпорту газу з Норвегії Фото: з вільного доступу
Про це повідомило "Польське радіо".
 
Очікується, що  газопровід Baltic Pipe відкриють наступного вівторка. У церемонії візьмуть участь представники трьох країн: Норвегії, Данії та Польщі.
 
"Всі елементи Baltic Pipe, які реалізували Gaz-System, заповнені газом. Підморський газопровід, Нехоже-Плоти, Голенюв-Львувек та три газокомпресорні станції", -  сказала Івона Доміняк з Gaz-System. 
 
Роботи з будівництва газопроводу, який почне роботу 1 жовтня, тривали два роки з моменту укладення договорів. 
 
Baltic Pipe створює новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі та до кінцевих споживачів у сусідніх країнах. 
 
Газопровід зможе постачати 10 млрд кубометрів природного газу щорічно в Польщу. Мета Baltic Pipe - зменшити залежність Центральної Європи від Росії.
 
Інвесторами проєкту є транспортні оператори: данська Energinet та польська Gaz-System.
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23 09 2022 17:02
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