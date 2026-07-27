У Польщі заявили, що питання Бандери може вплинути на вступ України до ЄС

Варшава закликає Київ змінити підхід до вшанування окремих історичних.

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе просунутися на шляху до членства в Європейському Союзі без врегулювання історичних питань із Польщею.

Про це він сказав в інтерв’ю польському виданню WP.

За словами польського урядовця, ставлення України до постаті Степана Бандери та подій минулого залишається одним із головних спірних питань у двосторонніх відносинах.

"Україна не стане членом ЄС, якщо йтиме до нього під знаменом Бандери", – заявив Косіняк-Камиш.

Він порівняв цю ситуацію з підходами інших європейських країн до власної історії, зокрема з Хорватією, Німеччиною та Францією, наголосивши, що європейська спільнота, на його думку, не може будуватися на героїзації постатей, які викликають суперечки серед сусідів.

Косіняк-Камиш також назвав три кроки, які, на його думку, могли б допомогти врегулювати історичні питання між Польщею та Україною.

Першим він назвав визнання українською стороною трактування подій на Волині, у Східній Малопольщі та Східній Галичині 1943–1944 років як геноциду поляків. Другим пунктом він назвав належне вшанування пам’яті жертв, а третім – процес примирення та прощення.

Водночас польський міністр заявив, що переговори щодо вступу України до ЄС можуть тривати "багато років".

За його словами, Варшава очікує від Києва не лише виконання формальних вимог Євросоюзу, а й вирішення складних питань, зокрема у сфері історичної пам’яті.

Українська сторона раніше заявляла про важливість розвитку стратегічного партнерства з Польщею та наголошувала на необхідності діалогу щодо складних сторінок спільної історії.