У Польщі заявили, що Україна досі зацікавлена в МіГах і готова обміняти їх на дрони

За словами міністра оборони Польщі, "це питання не закрите".

Україна досі зацікавлена в отриманні польських винищувачів МіГ-29, в обмін на які запропонувала передати українськя безпілотники.

Про це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав на пресконференції.

За його словами, "це питання не закрите". Україна, мовляв, представила свої пропозиції щодо передачі Польщі безпілотників протягом найближчих двох років в обмін на отримання винищувачів.

"Тож ця можливість обміну реальна, але це має бути обмін, а не просто передача з Польщі. Ми тут дуже обережні", – сказав він.

Нещодавно видання Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі писало, що після зриву угоди з Україною оборонне відомство вирішило виводити з експлуатації літаки МіГ-29.