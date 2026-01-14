У Польщі заявили, що в грудні мало не залишилися без світла через кібератаку

Наприкінці грудня Польща зіткнулася з численними кібератаками на енергетичний сектор.

За його словами, на тлі таких атак ситуацію було важко контролювати, зокрема через складні погодні умови.

"Польща зіткнулася з найсерйознішою атакою на свою енергетичну інфраструктуру, метою якої було відключення електроенергії для її громадян наприкінці грудня. Ми мали справу із саботажем з російського боку. Цифрові танки вже тут. Ми були близькі до відключення електроенергії", — стверджує віцепремʼєр.

Раніше міністр енергетики Мілош Мотика розповідав, що впродовж останніх днів минулого року сталася невдала кібератака на низку установок із виробництва електроенергії. Вона була спрямована на одну теплоелектроцентраль та численні окремі джерела відновлюваної енергії по всій країні.

"Усе вказує на те, що ми маємо справу з російським саботажем, бо його треба називати справжнім ім'ям, яке мало на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі", — вважає Гавковський.

Водночас міністр запевнив, що польські інститути "добре підготовлені", тож, мовляв, причин панікувати немає.