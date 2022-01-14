У Польщі заявили, що за кібератакою проти України може стояти РФ

Росія роками веде війну проти України, а зараз знову посилює військовий тиск на Київ. Слід зазначити, що ворожі гібридні операції Росії, які проводяться з використанням дезінформації та кібернетичних засобів, є елементами агресивної діяльності, що здійснюється під наглядjv російських спецслужб, у тому числі ГРУ

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що перебіг кібератаки на сайти українських держустанов вписується в діяльність РФ проти Заходу.

Про це, як пише "Європейська правда, повідомляє портал Forsal.pl.

Жарин підкреслив, що повідомлення, розміщене на українських державних сайтах, має дезінформаційний характер. "Зміст повідомлення, розміщеного агресорами на сайтах, було написане, в тому числі, польською мовою, але в ньому були серйозні помилки, що свідчить про те, що текст написаний кимось, для кого польська мова не є рідною", – зазначив він.

За словами речника, у цій ситуації ми маємо справу із зовнішньою спробою розігріти напруженість між Польщею та Україною. "Такі дії є частиною постійної лінії наративу Росії проти країн Центральної Європи. У рамках інформаційної боротьби із Заходом Кремль намагається стимулювати і створювати напруженість між Польщею та Україною", - підкреслив він.

"Дії російських служб, спрямовані на відносини між Польщею та сусідніми країнами, є перманентним елементом ворожої політики Москви щодо країн Центральної Європи. Тому останню атаку слід оцінювати через призму ширших дій Росії проти Заходу", – пояснив Жарин.

За словами речника, кібернетичні та дезінформаційні атаки Росії необхідно трактувати через призму посилення агресії Москви проти НАТО та дій проти України.

"Росія роками веде війну проти України, а зараз знову посилює військовий тиск на Київ. Слід зазначити, що ворожі гібридні операції Росії, які проводяться з використанням дезінформації та кібернетичних засобів, є елементами агресивної діяльності, що здійснюється під наглядjv російських спецслужб, у тому числі ГРУ", – підкреслив Жарин.

Раніше МЗС Польщі заявило про занепокоєння у зв’язку з кібератакою проти сайтів українських державних установ і засудило будь-яку діяльність, яка поширює дезінформацію і порушує роботу державних інституцій.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти МЗС України та інших органів влади.

На стартовій сторінці МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.